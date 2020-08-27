«Братья Грим» впервые за несколько лет сыграют клубный концерт в Самаре

Музыканты приглашают самарцев на концерт

В Самару впервые за несколько лет приедет с концертом группа «Братья Грим». Об этом в соцсети сообщил один из основателей музыкального коллектива Константин Бурдаев.

- Не прошло и мнадцати лет - первый клубный концерт на Родине за долгие годы, - написал Константин. - С Самарой странная ситуация. Знаю, как иные города любят своих земляков и частенько их приглашают. У Самары по большому счету «Бр Гр» - единственные «по честноку» представители музыкальной массовой культуры на федеральном и не только уровне. Но в том же Саратове или Казани мы бываем гораздо чаще... Так что, давно не виделись - встречайте.

Концерт пройдет 18 сентября в клубе «Route bar». Начало в 20.00.