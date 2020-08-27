Самарские ученики заняли первое место в конкурсе на лучший школьный музей памяти Великой Отечественной войны

Призовые деньги школа потратит на обновление музея и рабочего кабинета

Стали известны итоги федерального этапа всероссийского конкурса на лучший школьный музей памяти Великой Отечественной войны, который проводила «Единая Россия». Победителями в номинациях «Городской музей» и «Сельский музей» стали 94 школы. Призовое место заняли и школьники из Самары.

Так, Музей истории куйбышевцев-выпускников Соловецкой школы юнг ВМФ СССР МБОУ «Школа № 174 имени И.П. Зорина» занял первое место в ПФО. За это им полагается приз в 300 тысяч рублей. По словам руководителя музея, к.и.н., доцента Евгения Шеремеева, эти деньги пойдут на ремонт рабочего кабинета и школьного музея. В частности, из кабинета хотят сделать интерактивный класс и закупить туда нетбуки.

- Для награждения федеральных победителей, занявших первые места в двух номинациях – а это 16 руководителей музеев и 16 учащихся-активистов из 8 федеральных округов – планируется пригласить в Москву 7 сентября, – рассказал заместитель секретаря Генсовета партии, координатор партпроекта «Историческая память» Александр Хинштейн, отметив, что всего в конкурсе приняли участие 3176 школ.