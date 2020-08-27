Опять за 70: количество заражений коронавирусом в Самарской области не снижается

Число новых зараженных растет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, сколько жителей Самарской области заболели коронавирусом 27 августа 2020 года. По данным портала СТОПКОРОНАВИРУС.РФ, число новых заболевших составило 74 человека. Общее количество инфицированных COVID-19 на территории региона, по официальной статистике, с начала пандемии достигло 8200 человек.

При этом количество новых заболевших коронавирусом в регионе в последние дни не снижается, держась на отметке 70 и более человек.

Известно, что коронавирус забрал жизнь еще одного жителя региона, однако подробности о погибшем пока не сообщаются. Общее число жертв коварной инфекции в Самарской области с начала пандемии достигло 124 человек.