Как вы считаете - Месси идут цвета "Акрона"? ФОТО: ФК "Акрон" Фото: соцсети

Уход Лионеля Месси из "Барселоны" обсуждают все больше с каждым днем. Многие команды, причем не только футбольные, шутят, что Лео перейдет к ним. Присоединился к флешмобу и новичок ФНЛ - тольяттинский "Акрон".

- На улицах города Тольятти был замечен человек, внешне немного похожии на Лионеля. Некоторые горячие головы поспешили связать это событие с продолжающеи ся трансфернои кампаниеи ФК "Акрон". Мы же официально заявляем, никаких контактов клуба с представителями Месси не было, - отметили представители клуба в социальных сетях.

В то же время в команде отметили, что поиск игроков продолжается. Болельщикам нужно следить за новостями.

Отметим, что пост с этой информацией был подкреплен фотографиями аргентинца в локациях Автограда. Смотрится легендарный футболист там вполне уместно.

Лео Месси хорошо смотрится рядом с тольяттинскими болельщиками Фото: соцсети

Похожего на Месси футболиста видели и на рынке в Тольятти Фото: соцсети