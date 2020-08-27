Арташес Сивков назначен первым исполнительным вице-президентом Билайн

Арташес Сивков будет заниматься развитием массового рынка

ПАО «ВымпелКом» (бренд Билайн) объявляет о назначении Арташеса Сивкова первым исполнительным вице-президентом по развитию массового рынка. На позиции руководителя розничного бизнеса компании Арташес возглавит работу по трансформации и развитию коммерческих функций ПАО «ВымпелКом». В подчинении у него будут находиться все подразделения маркетинга, бренда, продаж и обслуживания на массовом рынке.

Ранее Арташес занимал позицию исполнительного вице-президента по развитию корпоративного бизнеса компании. Он продолжит работу в прямом подчинении Генерального директора ПАО «ВымпелКом» Александра Торбахова.

Генеральный директор ПАО «ВымпелКом» Александр Торбахов:

«Сегодняшнее назначение направлено на усиление управленческой команды Билайн для реализации стоящих перед компанией стратегических задач. В их числе - рост удовлетворенности клиентов, повышение эффективности дистрибуции и внедрение новых цифровых каналов продаж и обслуживания. Под руководством Арташеса Билайн удалось добиться впечатляющих результатов в корпоративном сегменте: в последние несколько лет выручка от корпоративного бизнеса демонстрирует устойчивый рост. Рассчитываю, что успешный опыт и профессионализм Арташеса придадут новую динамику развитию нашей деятельности на массовом рынке».