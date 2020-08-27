Стало известно, переведут ли самарских школьников на дистанционное обучение с 20 сентября

Пока планов по переводу детей на дистанционное обучения нет Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Школьников в Самарской области не собираются переводить на дистанционное обучение с 20 сентября. Об этом заявили представители министерства образования и науки региона, отвечая на вопросы обеспокоенных родителей в социальных сетях.

Информация, что уже в конце сентября все учебные заведения снова могут перейти на удаленный режим работы, распространяется в родительских чатах в мессенджерах и социальных сетях и, конечно, вызывает тревогу и у родителей, и у самих школьников.

- Ходят слухи, что 20 сентября снова будет введено дистанционное обучение. Так ли это? – задали вопрос чиновникам министерства в соцсетях.

Однако в минобрнауки опровергли эту информацию.

- В новом учебном году обучение будет организовано в очной форме. Планов переходить на дистанционное обучение нет, - заверили в ведомстве.