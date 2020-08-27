Юные самарские футболисты получили бутсы и мячи

Юные спортсмены рады подарку. Фото: правительство Самарской области

Воспитанников самарской спортивной школы СШОР № 1 обеспечили тренировочным инвентарем и спортивной обувью. Это произошло в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» (нацпроект «Демография»).

Для юных спортсменов закупили комплект бутс Mizuno и Nike, профессиональные мячи Select Brilliant Super FIFA, а также другой тренировочный инвентарь. Такую поддержку спортшколе оказали впервые.

- Хорошие бутсы стоят дорого, их раньше всегда покупали родители. А тут нам дарят. Мы рады! – поделился впечатлениями игрок команды СШОР № 1 Максим Мальцев.

Реализация нацпроекта «Демография» и поддержка детско-юношеского спорта в регионе находятся на контроле губернатора Дмитрия Азарова.

- В рамках нацпроекта наши школы смогли закупить инвентарь для различных видов спорта. Недавно новый инвентарь получили спортсмены СШОР № 1 - батутисты, фигуристы, регбисты. Теперь - футболисты. Впереди – теннисисты, легкоатлеты, представители единоборств, – рассказал министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин.