Найден один из пропавших в казанке «Серега» рыбаков

Поиски пропавших рыбаков велись всю неделю

Один из пропавших в казанке «Серега» рыбаков найден. К сожалению, мужчина погиб. Тело 37-летнего Андрея Коротких всплыло вчера, 26 августа в районе Климовки.

Второго рыбака, 64-летнего Сергея Коннова, обнаружить пока не удалось. Бесследно исчезла и лодка, на которой мужчины отправились рыбачить.

Напомним, 20 августа мужчины отправились порыбачить на Волгу на моторной лодке-казанке с надписью на борту «Серега». На следующий день они перестали выходить на связь с близкими. Родственники подняли тревогу, к поискам подключились спасатели и волонтеры отряда «ЛизаАлерт», однако неделю о судьбе мужчин было ничего неизвестно.

По одной из версий, лодка могла врезаться в какое-то препятствие в воде в районе строительства Климовского моста. Сейчас в случившемся разбираются правоохранители.

Редакция «КП-Самара» выражает соболезнования родным и близким погибшего.