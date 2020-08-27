В Самаре Губернскому рынку разрешили работать пять лет

Многие самарцы привыкли закупаться продуктами на Губернском рынке Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

В Самаре Губернскому рынку продлили разрешение на работу. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте мэрии.

Согласно официальному документу, первый заместитель главы Самары Владимир Василенко подписал постановление о продлении срока действия разрешения на право организации специализированного розничного рынка ООО «Самарский Губернский рынок», расположенного нам ул. Агибалова, д. 19.

Известно, что новое разрешение на работу выдано рынку на пять лет - с 14 сентября 2020 г. по 13 сентября 2025 года.