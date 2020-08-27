В Самарской области классные руководители в школах будут получать надбавку в 5 тысяч рублей

Все классные руководители получат дополнительную федеральную выплату Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Самарской области классные руководители в школах с 1 сентября начнут получать дополнительную надбавку к зарплате. Об этом стало известно во время традиционной «августовки» - совещания педагогических работников области.

С 1 сентября 2020 года все классные руководители будут получать дополнительно по пять тысяч рублей. Эта выплата будет федеральной и будет начисляться дополнительно к существующим региональным надбавкам. Власти пообещали, что сокращения существующих выплат не будет.

Глава региона Дмитрий Азаров поручил министерству образования и науки Самарской области проконтролировать, чтобы все ранее установленные местные выплаты были сохранены в полном объеме.