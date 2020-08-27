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Сотрудника самарского филиала ЦСК ВВС отдали под суд за распространение наркотиков

Теперь ему грозит от 10 до 20 лет реального лишения свободы
Александра БудаеваАлександра БудаеваАлександраБудаева
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Следователи говорят, что молодой человек собирался продать в Самаре крупную партию наркотиков

Следователи говорят, что молодой человек собирался продать в Самаре крупную партию наркотиков

Фото: Архив КП

26-летнего сотрудника самарского филиала ЦСК ВВС обвиняют в распространении наркотиков. В конце прошлого года его задержали опера из Управления ФСБ по Центральному военному округу.

- При нем была крупная партия наркотиков, мы уверены, что она предназначалась для продажи, - говорят собственные источники «КП-Самара» в правоохранительных органах.

Признает ли Андрей Ю. вину, откуда у него наркотики и кому он собирался их продать, следствие пока умалчивает.

Уголовное дело в отношении молодого человека возбудили 30 декабря прошлого года, на днях его передали в суд. Андрею Ю. предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотиков в крупном размере». Санкции статьи предусматривают от 10 до 20 лет реального лишения свободы со штрафом до миллиона рублей.

Решать судьбу молодого человека теперь будет Промышленный районный суд Самары.

Криминал