В безкассовом режиме метрополитен проработает месяц по несколько часов в день Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре закроют кассы метро. К счастью, это ограничение будет носить временный характер. Как сообщает департамент транспорта Самары, метрополитен будет работать в «бескассовом» режиме с 1 по 30 сентября, с восьми вечера до полуночи.

- В это время будет организована работа в «бескассовом» режиме через аппараты по продаже жетонов и пополнения транспортных карт, - пояснили в департаменте. – Через кассы пассажиров обслуживать не будут, исключение составят только случаи приобретения транспортных карт.

В департаменте пообещали, что, пока кассы будут закрыты, около аппаратов по продаже жетонов и пополнения транспортных карт будут дежурить сотрудники метрополитена. Они помогут справиться с техникой тем самарцам, у которых это может вызвать сложности.