Стала известна судьба девочек, которых все искали в Кинельском районе

Девочек искали с понедельника

Стала известна судьба двух девочек-подростков, которых всю неделю искали в Кинельском районе. Их нашли 27 августа. Об этом сообщает областное ГУ МВД.

Напомним, две несовершеннолетние девочки – плотная блондинка с короткими волосами и ее худенькая темноволосая подружка – пропали 24 августа. Как сообщали правоохранители, они ушли из дома и не вернулись.

Пропавших школьниц искал весь район. К счастью, поиски увенчались успехом.

- Девочек нашли сегодня на территории Кинельского района, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области. - По данным сотрудников ОВД, противоправные действия в отношении них никто не совершал.