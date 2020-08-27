АВТОВАЗ выпустит новую Granta. Показываем, как она выглядит

Новая "Гранта" получит контрастную расцветку

АВТОВАЗ объявил о старте производства новой версии универсала Granta Cross Quest. Как сообщает автозавод, новый автомобиль будет отличаться ярким дизайном и новыми опциями.

- Концепция автомобилей в версии Quest предусматривает контрастные детали, поэтому в автомобиле Granta Cross Quest крыша окрашена в цвет «Пантера», то есть черный, - сообщили в АВТОВАЗе.

Также черного цвета будут покрытия рейлингов и колесные диски. Предполагается, что это должно еще больше подчеркнуть их рисунок с алмазной огранкой спиц.

Поскольку это модель Cross, новая «Гранта» будет обладать повышенным дорожным просветом – его высота составит 198 мм. А на кузове предусмотрен защитный обвес из прочного пластика – он должен защитить эмаль от повреждений. Кроме того, так «Гранта» будет больше похожа на внедорожник.

LADA Granta Cross станет уже второй моделью в линейке Quest - первым в этой версии был выпущен LADA Largus.