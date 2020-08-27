Стало известно, где нашли больше всего заболевших коронавирусом в Самарской области 27 августа

Каждый день появляются новые зараженные коронавирусом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, где именно в Самарской области нашли больше всего новых больных с коронавирусом 27 августа 2020 года. Как рассказали в региональном оперштабе, сегодня в диагноз «коронавирус» подтвердился у 74 жителей региона. Больше половины из них - жители областного центра: в Самаре выявлено 40 новых заболевших. Причем 1 из них нашли среди контактных лиц.

Всего 7 новых пациентов с коронавирусом нашли в Тольятти, еще 6 – в Похвистневском районе. По трое новых заболевших в Сызрани и Шигонском районе, двое – в Октябрьске. В Большечерниговском и Шенталинском районах также прибавилось по одному инфицированному.

В нескольких городах и районах нашли всего по одному новому больному. В список попали Кинель, Новокуйбышевск, Чапаевск, Большеглушицкий, Елховский, Клявлинский, Красноярский, Нефтегорский и Сергиевский районы.

По данным оперштаба, 17 человек выявлены активно при обследовании круга контактных с ранее заболевшими. Еще 51 человека нашли среди больных с пневмонией. А вот шестеро вовсе не имели признаков заболевания и внешне были здоровы.

Всего в регионе на 27 августа 2020 года зафиксировано 8200 случаев коронавируса.