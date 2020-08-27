В Самаре пройдет «Ночь кино»

"Ночь кино" пройдет на 32 площадках. Фото: соцсети

В субботу, 29 августа, в Самаре в пятый раз пройдет ежегодная всероссийская акция «Ночь кино». В кинотеатре «Художественный» на улице Куйбышева, 105 можно будет бесплатно посмотреть российские фильмы.

Акция продлится с 18.00 до 23.45. Зрители смогут увидеть драму «Лед 2» Жоры Крыжовникова и комедию «Холоп» Клима Шипенко, а также мультфильм «Иван Царевич и Серый волк 4».

Кроме того в Самарской области акция «Ночь кино» развернется более чем на 100 площадках в 32 районах региона.