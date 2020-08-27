Тольяттинский пенсионер отдал мошенникам 6,4 млн рублей

Потерпевшему 72 года и он не ожидал такого поворота Фото: Соцсети

Когда Иван Алексеевич (имя героя изменено. Прим.автора) понял, что его обманули, то звонить в полицию ему было немного стыдно. Ему 72, он был уверен что к своим годам набрался достаточно мудрости и опыта, но оказалось, что современная молодежь способна обхитрить кого угодно.

К слову, полицейские, которым он все же позвонил 24 августа , не высказали особого удивления: мол, не вы первый, и не вы последний. Но когда услышали, какую сумму пенсионер отдал мошенникам, - ахнули: это больше 6,4 млн рублей.

- Дедуля хотел подзаработать: позвонил по объявлению, автор которого обещал дополнительный заработок на дому. Ну и вместо того, чтобы получить деньги, отдал аферистам все свои накопления, - рассказал корреспонденту "КП-Самара" собственный источник в правоохранительных органах. - Причем деньги он переводил с 3 по 18 августа, а в полицию обратился лишь 24 числа.

По факту мошенничества в особо крупном размере возбудили уголовное дело, однако вернуть деньги - шансы невелики. Тем более, что о свои предприимчивом собеседнике потерпевший не знает ровным счетом ничего.