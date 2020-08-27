В Самаре две улицы обезопасили от застройки

Теперь застройка вдоль Адма-Атинской временно органичена Фото: принтскрин видео.

Стало известно, как именно самарская мэрия собирается обезопасить от застройки несколько земельных участков на улицах Алма-Атинской и Стара-Загоре. Глава Самары Елена Лапушкина подписала документы о наложении публичного сервитута на семь земельных участков в этом районе. Соответствующие документы опубликованы на сайте мэрии.

Понятие «публичный сервитут» означает ограниченное право пользования чужим земельным участком. В число ограничений, накладываемых в связи с его введением, входит в том числе запрет на строительство во время действия документа. Согласно подписанным постановлениям, публичный сервитут глава Самары наложила на часть улицы Алма-Атинской от улицы Олимпийской до Московского шоссе – это участок общим размером 15,7 тыс. кв. м. Также ограничения касаются нескольких небольших участков на улице Дальней и участка в 70 квадратных метров на улице Стара-Загора.

Сервитут наложен на три года – до 20 мая 2023-го. Как сообщается, эти земельные участки понадобились мэрии для проектирования и строительства очистных сооружений и коллектора «Орлов Овраг».