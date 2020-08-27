Несмотря на все усилия врачей спасти жизнь мужчины не удалось Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, кого убил коронавирус в Самарской области 27 августа 2020 года. Как сообщили в оперативном штабе региона, на этот раз коварная болезнь забрала жизнь 60-летнего мужчины.

- Этот пациент помимо коронавируса страдал заболеваниями сердечно-сосудистой системы, - объяснили в оперштабе. Напомним, люди в возрасте старше 60 лет, а также пациенты, страдающие сопутствующими заболеваниями, в том числе сердечно-сосудистыми, относятся к группе риска.

Общее число погибших от ковида с начала пандемии в Самарской области достигло 124 человек.

- Показатель смертности на 100 тысяx населения в области составляет 3,88, по стране - 11,51, - пояснили в оперштабе. - Коэффициент летальности в области - 1,51, в стране - 1,72.

Редакция «КП-Самара» выражает соболезнования родным и близким погибшего.