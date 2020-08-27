В Самаре уголовница избила и ограбила пенсионера и его 22-летнего внука

Полиция среагировала моментально Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Совершенно невероятная история произошла в Самаре. Здесь уголовница смогла справиться с двумя мужчинами и ограбить их.

Преступление произошло на улице Мира на территории микрорайона Крутые Ключи. В квартиру, в которой жили 75-летний пенсионер и его 22 летний внук, постучали. Внук пошел открывать дверь. За ней оказалась женщина. Она представилась сотрудницей госучреждения.

- Когда ей открыли дверь, гостья оттолкнула молодого мужчину и зашла в квартиру, - рассказали в ГУ МВД по Самарской области. – Она отобрала у пенсионера трость и начала ею избивать пострадавших. А жильцы, в силу особенностей своего здоровья и возраста, не смогли оказать сопротивления.

Женщина избила двоих мужчин, вытолкнула их на лестницу и заперлась в квартире. Пенсионер не растерялся и обратился за помощью к соседке. Та вызвала полицию. Стражи порядка подоспели вовремя и направили к месту преступления несколько патрулей. Один из них и задержал преступницу всего через 10 минут после объявления тревоги. Как оказалось, она похитила из квартиры деньги и выпрыгнула в окно.

Выяснилось, что 23-летняя женщина ранее уже привлекалась к уголовной ответственности за кражу. Сейчас против злоумышленницы возбудили уголовное дело.