В Самаре дембель и будущий врач получили квартиры в поселке Стройкерамика

Ключи от квартир в поселке Стройкерамика сегодня получили 12 молодых людей Фото: предоставлено пресс-службой

В Самаре вручили ключи от новых квартир в поселке Стройкерамика 12 молодым людям из категории дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. В том числе жилье выделили молодому человеку, который демобилизовался месяц назад, и девушке, которая учится на втором курсе медицинского вуза.

С новосельем молодых людей сегодня поздравил глава региона:

- Эти квартиры - прочная основа для того, чтобы создавать семью, двигаться дальше: рожать детей, приобретать знания, навыки, профессиональные компетенции, быть полезными людьми нашему российскому обществу и нашей великой стране, – отметил Дмитрий Азаров.

По данным областного правительства, в этом году на приобретение жилья для детей-сирот из бюджета выделено 700 млн рублей. Этих денег хватит, чтобы недвижимостью обзавелись 518 молодых людей из этой категории. 270 из них уже можно поздравить с новосельем.