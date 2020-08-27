Дмитрий Азаров дал старт военно-техническому форуму "Армия-2020" в Самарской области

Военную технику зрители могут увидеть в действии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 27 по 29 августа в Самарской области проходит военно-технический форум "Армия-2020". Сегодня его открыли глава региона Дмитрия Азаров, командующий второй гвардейской общевойсковой армией Андрей Колотовкин и Герой России, генерал армии Александр Баранов.

В поселке Рощинский, где проходит форум, выставлены образцы военной техники не только из Самарской, но и из Оренбургской и Пензенской областей, а также из Удмуртской Республики, - всего более 50 единиц.

Форум "Армия-2020" в Самарской области открыли губернатор Самарской области Дмитрий Азаров (в центре), командующий 2-й гвардейской общевойсковой армией Андрей Колотовкин (слева) и Герой России, генерал армии Александр Баранов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Кроме самых современных танков, гаубиц, разведкомплексов и аппаратов химической и биологической защиты, зрители могут увидеть еще и оружие времен Великой Отечественной войны: винтовку Мосина, пистолет-пулемет ППШ-41 и станковый пулемет системы «Максим». Также на выставку привезли личные вещи жителей Куйбышевской области, которые ушли на фронт в 40-е годы.

- Все мы знаем, какой вклад в общую победу над фашизмом внес наш регион, который всегда был опорным краем державы. Уверен, так будет и впредь, – отметил Дмитрий Азаров. – Очень важно, что в знак уважения к нашим героическим предкам столице нашего региона – городу Самаре – присвоено высокое звание Города трудовой доблести.

Военную технику на форум привезли из четырех регионов РФ Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вход на форум свободный. 8 августа он будет работать с 11.00 до 18.00, 29 августа - с 11.00 до 14.00, когда начнется тожественная церемония закрытия. Кроме собственно оружия зрители могут увидеть военную технику в действии, а также наблюдать за учебными и показательными боями.

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