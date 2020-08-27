ВолгаФест-2020 в Самаре: организаторы рассказали, что ждать на выходных

"ВолгаФест-2020" в этом году длится целую неделю Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре в этом году в новом формате проходит "ВолгаФест": во-первых, он "переехал" на набережную у Ладьи, а во-вторых вместо двух выходных самарцы могут наслаждаться творческими экспериментами еще и в будни - в рамках проекта "Пять закатов".

- Мы позиционируем «Волга Фест» в этом году как ярмарку культурных проектов, но я бы все-таки считал, что мы проводим полноценный «Волга Фест», хотя и в несколько другом формате, - заявил министр культуры Самарской области Борис Илларионов.

Темой "ВолгаФеста-2020" стала формулировка "Короткие дистанции". По словам арт-директор фестиваля Анастасии Альбокриновой, организаторы попытались обыграть ощущения от той ситуации, в которой приходится жить во времена пандемии коронавируса:

В этом году организаторы пытаются измерить дистанции между зрителями и участниками Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

- Мы пытаемся измерить дистанции между зрителем и участником на самой короткой из самарских набережных в год, который урезал наши планы, но позволил поэкспериментировать на новой площадке, - говорит Анастасия Альбокринов

Самарцев в этом году ждут 10 арт-объектов - часть из них отобрали при помощи открытого конкурса паблик-арт-объектов, некоторые - специально приглашенные художники.

- В будни каждый день вечером с 20.00 здесь на набережной мы устраиваем специальные события, которые по своему подготавливают набережную, "разогревают" ее - это спектакли, концерты. В пятницу, к примеру, нас ждет громкий концерт группы "Дайте танк", - рассказал один из организаторов "ВолгаФест-20202" Михаил Савченко. - В субботу и воскресенье с 12.00 до 22.00 нас ждут насыщенные событиями и явлениями дни: воздушные змеи, маркеты, арт-объекты, интерактивные площадки, искусство.

Некоторые арт-объекты появляются прямо на глазах у зрителей Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Часть арт-объектов готовятся прямо на глазах у самарцев: к примеру 24-летний участник "ВолгаФеста" из Томска, творит из фанеры и красок объемную скульптуру мужчины и женщины, которые "вылезают" из асфальта и тянутся друг к другу, а потом танцуют.

Организаторы мероприятия также задействуют Ладью, которая возвышается над набережной: на интерактивной площадке "Цвет Волги" посетителям дадут возможность перекрасить Ладью по своему усмотрению - виртуально, разумеется. Но вечером, после захода солнца творческие порывы самарцев спроецируют на "настоящую" Ладью.

Как рассказал режиссер проекта Сергей Кривчиков, музыкальное сопровождение очень важно для фестиваля, в этом году его отбирали так называемые кураторы. Выступать будут популярные ди-джеи, группы TIHOTIHO из Краснодара, "Пасадена" из Тольятти и "Капитан Коркин" из Самары. В субботу "ВолгаФест 2020" будет завершаться под музыку питерской группы St. Petersburg Ska-Jazz Review, а воскресенье - под "Хадн Дадн".

Самарцам покажут игру света, звука и движения Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

завершать субботний день будет петербургский коллектив «Ска-джаз-ревью», это такие отцы-основатели браз-бэндов и ска-движения в России. Завершать фестиваль в воскресенье будет группа «Хаден-даден» с, мне кажется, самой главной песней этого года, которая звучит как «Мы сегодня дома». Она была написана, конечно, до всей этой истории с коронавирусом, но отлично отражает то, как мы провели 3-4 месяца. Нас ждут самарские ди-джеи и группа «Тихо-тихо» из Краснодара, 2 коллектива – «Пассадена» из Тольятти и наши самарские ребята «Капитан Коркин».

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