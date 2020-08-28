В Самаре военный не пожелал расплатиться за поездку и жестоко убил таксиста

Суд в Самаре уже вынес приговор рядовому, который служил в одной из воинских частей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Центральный окружной военный суд в Самаре вынес приговор военнослужащему одной из воинских частей. Рядовой жестоко убил таксиста, не пожелав расплатиться за поездку, а потом и вовсе сжег его машину.

- В сентябре 2019 года мужчина избил и ударил более 20 раз ножом таксиста, после чего тот скончался на месте. Затем военный положил труп в багажник автомобиля «Лада Веста», отвез его в лес и спрятал, а машину сжег, - рассказали в пресс-службе Главной военной прокуратуры РФ.

Рядового приговорили к 17 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима. Также мужчина должен будет возместить потерпевшим по этому делу материальный ущерб и компенсировать моральный вред на общую сумму более 1,6 млн рублей.