Туристы из Самары решили покататься на вездеходе в Коми и попали в беду

Спасатели помогли попавшим в беду самарским туристам / Фото: ГУ МЧС по Республике Коми

Самарцы уже вовсю осваивают внутренний туризм, но не всегда он проходит без происшествий. Так, в четверг, 27 августа, четверо туристов из Самары попали в беду в Республике Коми.

- Туристы проходили маршрут «Воркута — река Кара». Они должны были вернуться обратно на вездеходе, но он в пути сломался. Ситуацию осложнило то, что группа остановилась в месте, где не ловит сотовая связь, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Коми.

К счастью, туристы предварительно зарегистрировались в МЧС, и специалисты контролировали их перемещение. Они знали, в каком районе их нужно искать. Спасатели разыскали самарцев за пару часов. После этого туристов доставили в Воркуту. Помощь медиков им не понадобилась.