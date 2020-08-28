Осенью между Самарой и Уфой запустят новый рейс

Еще один рейс из Самары в Уфу появится в расписании аэропорта с 3 октября Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарский аэропорт Курумоч обновляет расписание рейсов. Осенью в него будет добавлен еще один рейс в Уфу.

- С 3 октября авиакомпания Utair будет выполнять рейсы в Уфу по вторникам и субботам. Время вылета из Самары – 13:50, время прибытия в Уфу – в 16:05 В обратном направлении рейс запланирован на 17:00, прибытие в Самару – в 17:15. Полет займет 1 час 15 минут, - сообщили в пресс-службе самарского аэропорта.

На каком именно самолете будут выполнять этот рейс, не уточняется. Зато самарцам, которые собираются в Уфу с туристическими целями, советуют посетить в Башкирии самые живописные места, которые прекрасно выглядят и в начале осени. К примеру, можно будет увидеть знаменитые водопады, хребет Караташ, «горящую» гору Янган-Тау и целебный источник Кургазак.