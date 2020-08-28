В Самаре закрыли Струковский сад

Парк будут готовить к фестивалю "Самарское знамя" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре закрыли для посещения Струковский сад. Погулять по тропинкам парка и полюбоваться его красотами нельзя будет в течение всей пятницы, 28 августа, и до 10 утра субботы, 29 августа.

- Струковский сад будет закрыт для посещения в связи с проведением санитарной обработки территории, а также из-за подготовки к фестивалю «Самарское знамя», - сообщили в твиттере представители МАУ «Парки Самары», извинившись за доставленные неудобства.

Напомним, что фестиваль «Самарское знамя» пройдет 29 августа в Струковском саду и на территории Иверского монастыря. Мероприятие, которое уже не первый год проходит в Самаре, посвящено событиям освобождения балканских народов от 500-летнего османского ига.