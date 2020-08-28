В Самаре любители порисовать на стенах начали воровать уличные видеокамеры

Вандалы разрисовывают насосные станции, а штрафуют потом за эти надписи коммунальщиков / Фото: РКС-Самара

Самарские коммунальщики продолжают бороться с вандалами, которые с завидным постоянством разрисовывают их насосные станции. Некоторое время назад они установили там видеонаблюдение, из-за чего хулиганы стали реже оставлять на стенах свои художества. Все бы хорошо, но появилась новая проблема — вандалы начали воровать камеры.

- В городе работают 186 насосных станций подкачки (НСП), благодаря которым вода поднимается на верхние этажи многоэтажек. В этом году мы установили почти на всех НСП видеокамеры. За полгода наблюдений количество вандальных надписей сократилось более чем в два раза, - рассказали в пресс-службе «РКС-Самара».

Правда, за это время самарцы украли уже 9 камер. Горе-воришек нашли — в процессе снятия оборудования они попали в объектив. Благодаря этому злоумышленников удалось быстро разыскать.