Самарская область лидирует по числу площадок для "Диктанта Победы"

В Самаре напишут диктант Победы

Самарская область - в числе лидеров по количеству площадок для написания Диктанта Победы. Здесь готовы встретить участников на 759 площадках, больше только в Москве. В регионе подчеркнули, что это мероприятие - важное событие в жизни региона и страны.

- Несмотря на непростую санитарно-эпидемиологическую обстановку, в этом году мероприятие не станет менее массовым, планируется, что в регионе напишут «Диктант Победы» почти 48 000 человек. Для сравнения: в прошлом году в акции на территории Самарской области приняли участие 8 928 человек, - отметил председатель оргкомитета «Диктанта Победы» в Самарской области, председатель регионального отделения Российского военно-исторического общества Александр Фетисов.

Регистрация на Диктант началась 18 августа на сайте. Акция пройдет в 75 государствах. Оффлайн-участки будут открыты в Пекине, Ханое, Аммане, Тегеране и Бейруте.

- Кое-где Диктант напишут дистанционно – в Дакке, Нью-Дели, Калькутте и других городах. А в Дамаске из-за вспышки коронавируса от проведения Диктанта пришлось отказаться, - уточнил заместитель секретаря Генсовета «Единой России», координатор партпроекта «Историческая память» Александр Хинштейн.