В центре Самары восстановили уникальную подстанцию в стиле модерн

Подстанция дает свет в дома жителей центральных улиц города

В Самаре энергетики совместно с волонтерами «Том Сойер Феста» восстановили еще одну историческую постройку. Совместными усилиями они обновили трансформаторную подстанцию на пересечении улиц Арцыбушевской и Рабочей, которая была построена в стиле модерн в середине XX века.

Работы по преображению станции стартовали в конце августа. В минувшую среду, 26 августа, волонтеры, а также гендиректор АО «Самарская сетевая компания» Виль Мухаметшин и министр энергетики и ЖКХ региона проводили там чистовую отделку. Все вместе они покрасили фасад, придав ему свежий вид.

Как отмечают в ССК, подстанция несет в себе не только культурно-историческую ценность. Она до сих пор работает. Благодаря ей в домах жителей центральных улиц города есть свет. Также к ней подключены уличные фонари в том районе.