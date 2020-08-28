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В Самаре пожилой мужчина погиб при пожаре в квартире на проспекте Ленина

Пламенем были охвачены домашние вещи
Анастасия ФилатоваАнастасияФилатова
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Пожарные быстро потушили возгорание, но спасти мужчину не удалось

Пожарные быстро потушили возгорание, но спасти мужчину не удалось

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В четверг, 27 августа, в Октябрьском районе Самары произошел пожар. В доме № 6 на проспекте Ленина загорелась одна из квартир. К сожалению, не обошлось без жертв.

- Вызов на пульт дежурного поступил в 20:06. В квартире горели домашние вещи на площади 2 квадратных метра. К сожалению, погиб 61-летний мужчина, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

На месте работали 10 пожарных и несколько спецмашин. Локализовать возгорание им удалось в 20:17, а полностью потушить пламя - в 20:19. Из-за чего начался пожар и что стало причиной смерти мужчины, предстоит установить специалистам.

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