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Самолет из Самары из-за технической неисправности не сможет приземлиться в Сургуте

Борт направили в Уфу
Анастасия ФилатоваАнастасияФилатова
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На борту самолета находится 131 человек

На борту самолета находится 131 человек

Самолет, который в пятницу, 28 августа, в 9:40 вылетел из аэропорта Курумоч Самары в Сургут, изменил свое направление. Из-за технической неисправности борт авиакомпании Utair не сможет приземлиться в аэропорту Сургута. По данным некоторых СМИ, у самолета после взлета не убрались шасси. Точной информации пока нет.

Согласно данным онлайн-табло самарского аэровокзала, самолет должен был приземлиться в Сургуте в 12:55. Однако теперь там указано, что он совершит посадку в Уфе. Время прибытия — 12:00.

Известно, что на борту находятся 126 пассажиров и 5 членов экипажа. Как пишет «Интерфакс-Поволжье», самолет приземлится на запасной аэродром в Уфе.

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