Ковид не отступает: в Самарской области за сутки выявили 75 новых больных коронавирусом

Общее число зараженных в Самарской области достигло 8275 человек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стала известна статистика заболеваемости коронавирусом в Самарской области на 28 августа 2020 года. За последние сутки в регионе выявили COVID-19 еще у 75 жителей. Это на одного человека больше, чем сутками ранее. Отметим, что уже пять дней в губернии суточное число заразившихся превышает отметку в 70 человек.

Согласно данным оперштаба, общее количество зараженных в Самарской области достигло 8275 человек. За минувшие сутки в регионе закончили лечение еще 64 пациента. Всего же выздоровели уже 6745 человек. К счастью, новых жертв коронавируса в губернии нет. Число смертей от новой инфекции сейчас составляет 124 человека.

Отметим, что в целом по стране количество новых случаев заражения с каждым днем становится все меньше. За последние сутки в России нашли COVID-19 у 4829 человек. Выздоровело большее количество - 5905 пациентов. Скончались 110 больных.