Перекрытие Ново-Садовой в Самаре: как будут ходить трамваи до конца августа

Схемы движения трамваев скорректировали из-за ремонта теплосетей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре перекрыли еще один участок улицы Ново-Садовой. Из-за ремонта теплосетей до конца лета нельзя будет ездить по дублеру от улицы Гастелло до улицы Советской Армии. Ограничения должны снять после 6:00 31 августа. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Изменения коснулись и работы общественного транспорта. Так, трамваи №№ 5, 20к, 20 и 22 перестали ходить по улице Ново-Садовой. Их пустили в объезд. Пока трамваи № 20 и 22 ездят по улицам Ново-Вокзальной, Ставропольской, затем через остановки «Дом печати», «Постников овраг» и далее по своим маршрутам. Трамваю № 20к, который ходит только в будни, сократили маршрут до завода Тарасова, а трамвай № 5 временно курсирует от улицы Чапаевской до Постникова оврага.

Как отмечают в мэрии, из-за этого усилили работу автобусов. Так, маршруты №№ 50, 61, 261 и 297 в эти дни будут ходить чаще.

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