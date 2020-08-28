В Самарской области разрешили открыть аттракционы и детские игровые комнаты

Дмитрий Азаров дал добро на возобновление работы аттракционов

В Самарской области смягчили ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса. Согласно постановлению губернатора Дмитрия Азарова от 28 августа, теперь в регионе открываются музеи, аттракционы, детские игровые комнаты и детские развлекательные центры.

А с 1 сентября стартует театральный сезон. Зрителей будут пускать при условии заполняемости залов на не более 50% и соблюдения социальной дистанции в 1,5 метра. На семейные группы это ограничение распространяться не будет.

Напомним, что в Самарской области уже разрешили работать торговым центрам, фитнес-клубам, досуговым учреждениям, бассейнам, частными баням, СПА, разрешили проводить спортивные мероприятия и приглашать больше гостей на регистрацию брака в ЗАГС.