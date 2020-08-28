Самозанятым Самарского региона раскроют все секреты интернет-маркетинга.

Мероприятие состоится 2 сентября в 18:00 в рамках реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Спикер вебинара - стратегический маркетолог, основатель интернет-агентства Gedocorp, директор центра цифровых технологий Университета МИР Алексей Добрусин - расскажет об основных трендах интернет-маркетинга

Участники вебинара получат ответы на вопросы:

- 2 быстрых инструмента онлайн продвижения

- С чего начинать: с социальных сетей или контекста?

- Как в 2020 году работать с аудиторией в интернете?

- Продажи в интернете: ну когда же они начнутся?

Участие бесплатное. Приглашаются все желающие. Регистрация по ссылке https://mybiz63.timepad.ru/event/1339063/

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