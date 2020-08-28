Для начинающих предпринимателей пройдет встреча с совладельцем магазина необычных подарков «Всё другое» — Александрой Артёмовой

Об этом поговорят участники новой онлайн-встречи 31 августа в рамках проекта для начинающих предпринимателей «Почему бизнес?». В формате live-talk гости пообщаются с совладельцем магазина необычных подарков «Всё другое» — Александрой Артёмовой.

Кому будет полезна встреча?

- Начинающим предпринимателям

- Стартаперам

- Самозанятым

- Тем, кто только планирует запуск бизнес-идеи

О чём расскажет Александра?

- Обязательно ли сидеть на макаронах, если начинаешь своё дело?

- Сколько кредитов нужно взять, чтобы через год купить Porsche?

- Зачем вообще делать бизнес, если можно стать фрилансером?

Участие totally free — приглашаются все желающие!

Обязательна регистрация по ссылке: https://mybiz63.timepad.ru/event/1412609/

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