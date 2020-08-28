Для начинающих предпринимателей пройдет встреча с совладельцем магазина необычных подарков «Всё другое» — Александрой Артёмовой

Об этом поговорят участники новой онлайн-встречи 31 августа в рамках проекта для начинающих предпринимателей «Почему бизнес?». В формате live-talk гости пообщаются с совладельцем магазина необычных подарков «Всё другое» — Александрой Артёмовой.
Кому будет полезна встреча?
- Начинающим предпринимателям
- Стартаперам
- Самозанятым
- Тем, кто только планирует запуск бизнес-идеи
О чём расскажет Александра?
- Обязательно ли сидеть на макаронах, если начинаешь своё дело?
- Сколько кредитов нужно взять, чтобы через год купить Porsche?
- Зачем вообще делать бизнес, если можно стать фрилансером?
Участие totally free — приглашаются все желающие!
Обязательна регистрация по ссылке: https://mybiz63.timepad.ru/event/1412609/
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