В Самаре двум домам на улице Победы присвоили статус памятников архитектуры

Объектами культурного наследия признали дома на Безымянке Фото: Google Карты

В Самаре еще два дома включили в реестр объектов культурного наследия регионального значения. Оба они находятся на Безымянке и расположены на улице Победы.

- Жилые дома Авиационного завода № 18 имени К.Е. Ворошилова по адресам: улица Победы 104 и улица Победы/Краснодонская, 106/18 решено включить в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов РФ, - говорится в приказе Управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области, опубликованном на сайте регионального правительства.

Отметим, что оба дома были построены в годы Великой Отечественной войны. Здание на улице Победы, 104 возвели в 1943 году, а второе — в 1942-м. Приобретение статуса памятника архитектуры несет в себе несколько запретов. Так, на этих домах нельзя размещать кондиционеры, устанавливать различные навесы, пристраивать что-либо, прокладывать внешние инженерные сети. Уничтожать эти здания, естественно, тоже нельзя.