Стало известно, почему самолет Самара — Сургут вынужденно сел в Уфе

Самолет успешно приземлился в Уфе Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Появились подробности утреннего ЧП с самолетом, который вылетел из Самары в Сургут, но так и не долетел до конечной точки своего пути. Напомним, борт авиакомпании Utair отправился из аэропорта Курумоч 28 августа в 9:40, однако уже через 18 минут сообщил о технической неисправности.

- В 9:58 борт доложил о неуборке шасси. В 10:30 по самарскому времени по рекомендации Центра управления полетами авиакомпании Utair экипаж воздушного судна решил следовать в аэропорт Уфы, - рассказала «Комсомольской правде — Самара» помощник Куйбышевского транспортного прокурора Кристина Кулик.

Воздушное судно, на борту которого находились 126 пассажиров и 5 членов экипажа, благополучно приземлилось в Уфе в 11:24. Никто не пострадал.