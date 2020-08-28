В Новокуйбышевске предпринимателю не удалось соблазнить полицейского взяткой

Предпринимателю грозят тюремный срок за взятку и штраф Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Индивидуальный предприниматель из Новокуйбышевска стал фигурантом уголовного дела. 28-летний мужчина попал под статью после того, как попытался подкупить полицейского 12 тысячами рублей.

- По версии следствия, в июле 2020 года подозреваемый, находясь в кабинете отдела полиции, предложил полицейскому деньги. Таким образом он надеялся избежать ответственности за административное правонарушение, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Страж порядка от денег отказался, а потом доложил своему руководству о случившемся. В СУ СК по региону по данному факту возбудили дело по статье «Дача взятки». Предпринимателю может грозить до 8 лет лишения свободы и крупный штраф. Сейчас расследование преступления продолжается.