Самарца будут судить за поджог пенсионера в сквере Высоцкого

Шутку самарца пожилой мужчина не пережил / Фото: СУ СК по Самарской области

В Самаре скоро предстанет перед судом обвиняемый в особо жестоком убийстве. Мужчине вменяют то, что он поджег в сквере имени Высоцкого пенсионера. Произошло все 19 августа 2019 года.

- По версии следствия, 38-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из хулиганских побуждений облил 71-летнего мужчину легковоспламеняющейся жидкостью и поджег. Пенсионера доставили в больницу, где он через несколько дней умер, - сообщили в пресс-службе СУ СК по Самарской области.

Недавно правоохранители завершили расследование уголовного дела и передали его на рассмотрение в Самарский областной суд. Оперативное сопровождение по делу оказывали сотрудники подразделения областного Главка.