В Самаре отреставрировали единственную в России подстанцию, построенную в стиле модерн

Реставрация подстанции закончилась

В Самаре завершились работы по реставрации уникальной трансформаторной подстанции, которая имеет выраженные архитектурные черты стиля модерн. Подстанция была построена в середине XX века, однако почему для этого утилитарного энергообъекта была выбрана архитектурная утонченная эстетика эпохи модерна, остается загадкой. Реставрацию выполнили представители Самарской сетевой компании, на помощь в этом деле пришли волонтеры Том Сойер Феста.

Основные работы начались в конце августа. 26 августа поработать вместе с волонтерами вышли генеральный директор АО «ССК» Виль Мухаметшин и и.о. руководителя департамента энергетики и коммунальной инфраструктуры министерства энергетики и ЖКХ Самарской области Вадим Маслов.

- 15 лет назад, когда Самарская сетевая компания начала работу в регионе, нашей целью было восстановить и модернизировать то ветхое и выработавшее свой ресурс электросетевое хозяйство, которое поступало к нам на обслуживание. Сегодня наш персонал обслуживает более 7000 подстанций различных классов напряжения, и подстанция на Рабочей стала еще одним восстановленным объектом. Мы с удовольствием приняли предложение волонтеров «Том Сойер Феста», потому что оно близко нашей стратегии работы – не тратить время на долгие обсуждения проблем, а своим руками осуществлять позитивные преобразования вокруг себя, - отметил Виль Мухаметшин.

Кстати, отреставрированная подстанция имеет не только культурно-историческую ценность, но и вполне практическую пользу, а именно - обеспечивает энергоснабжение жилых домов и уличного освещения центральных улиц города.