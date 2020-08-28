В Самаре в День знаний перекроют проезд по улице Свободы

Проезд закроют возле СамГУПС Фото: Михаил ФРОЛОВ

День знаний, 1 сентября, в Самаре не обойдется без ограничений. Из-за проведения праздничных мероприятий в городе закроют для движения улицу Свободы. Речь идет об участке от улицы XXII Партсъезда до 1-го Безымянного переулка. Там как раз располагается здание СамГУПС.

- Ездить по этому отрезку будет нельзя с 8:00 до 12:00 1 сентября. А с 20:00 31 августа до 12:00 1 сентября на данном участке будут запрещены остановка и стоянка транспорта. Исключение составляют машины скорой помощи, полиции и пожарных, а также автомобили с пропусками, - сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Самарцев просят быть внимательнее и заранее планировать свои поездки.