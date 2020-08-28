Крупный пожар в селе Самарской области: горят четыре частных дома

Пожарные тушат четыре дома и надворные постройки в селе Алексеевка Борского района Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Крупный пожар произошел в пятницу, 28 августа, в селе Алексеевка Борского района Самарской области. На улице Заречной загорелись несколько домов. Вызов на пульт дежурного поступил в 12:45.

- Сначала нам сообщили, что горит частный дом № 25 и надворные постройки. По прибытию было установлено, что на территории 11 домовладений происходит горение четырех частных домов, два из которых нежилые, и надворных построек. Площадь пожара составила 1000 квадратных метров, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

Сейчас на месте пожара работают 69 человек и 30 единиц техники, в том числе от МЧС России 16 человек и 6 единиц техники. Пожарные локализовали пламя в 14:55. К счастью, информации о погибших и пострадавших нет. Из-за чего начался пожар, пока не известно.