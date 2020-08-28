В Тольятти запустили очистные сооружения ливневых стоков

Заработали очистные сооружения ливневых стоков Северного промышленного узла и части Центрального района Тольятти / Фото: правительство Самарской области

В пятницу, 28 августа, в Тольятти заработали очистные сооружения ливневых стоков Северного промышленного узла и части Центрального района города. Старт этому дали губернатор региона Дмитрий Азаров и гендиректор ПАО «КуйбшевАзот» Александр Герасименко. Пока в эксплуатацию ввели только первую очередь, но даже это позволит значительно улучшить состояние сточных вод, которые попадают в реку Волгу.

- Сегодня мы строим очистные сооружения в Сызрани, Октябрьске, Жигулевске, Самаре, чтобы по показателям нацпроекта «Экология» снизить уровень сброса загрязненных вод в Волгу в три раза. Проект в Тольятти полностью реализуется за счет частных инвестиций корпорации «КуйбышевАзот», — отметил Дмитрий Азаров.

Как сообщают в областном правительстве, на первом этапе стоки будут очищать от взвешенных веществ и нефтепродуктов, что позволит снизить сброс загрязняющих веществ на 556 тонн в год, а на втором — от органических соединений, аммоний-иона, нитрит-иона, нитратов и фосфатов, в итоге сброс снизится на 967 тонн в год. По словам Александра Герасименко, второй этап строительства очистных сооружений планируется закончить к концу 2021 года с опережением сроков.