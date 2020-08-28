«Лада» начнет сезон ВХЛ тремя выездными матчами

6 сентября «автозаводцы» сыграют с «Тамбовом», 8 сентября – с «Бураном», 10 сентября – с «Ростовом». Фото: ХК «Лада».

Высшая хоккейная лига опубликовала календарь на регулярный чемпионат сезона 2020/2021. «Лада» откроет регулярку выездной серией. 6 сентября «автозаводцы» сыграют с «Тамбовом», 8 сентября – с «Бураном», 10 сентября – с «Ростовом». Первая домашняя игра тольяттинцев запланирована на 16 сентября. В этот день «Лада» примет «Челмет».

- В новом сезоне в ВХЛ - Кубке Шелкового пути сыграют 26 российских команд. Деления на конференции и дивизионы не будет. В регулярном чемпионате каждая команда проведет со всеми остальными командами по одному матчу на своем поле и поле соперника. Всего в регулярном чемпионате команды проведут по 50 матчей (25 — на своем поле и 25 — на поле соперника), - отметили в пресс-службе «Лады».

Другой клуб из Самарской области – ЦСК ВВС стартует в лиге 8 сентября также матчем с «Тамбовом» на выезде.

Регулярный чемпионат ВХЛ завершится 17 февраля. Плей-офф стартует 21 февраля, в нем примут участие 16 команд. Финальная серия Кубка Петрова завершится до 30 апреля.