В Самаре многодетным семьям помогли собрать детей в школу

Самарским семьям вручили подарки в рамках акции "Собери ребенка в школу"

В Самарской области проходит акция «Собери ребенка в школу», которая направлена на помощь многодетным и малоимущим семьям. В ней активное участие принимают депутаты губернской думы. На днях порадовали подарками семью Коноваловых из Советского района Самары. Вручил их руководитель фракции «Единая Россия» в губдуме Александр Живайкин.

- Мы стараемся дарить полезные и яркие подарки, чтобы с семей снять часть расходов. Пока дети маленькие, думаю, это будет их стимулировать с интересом ходить в школу. Помню, как мой сын любил ходить в школу с новыми принадлежностями, - говорит Александр Живайкин.

В комплект входит все необходимое: канцтовары, набор для творчества, тетради и мешки для обуви. Такие же полезные подарки получили семьи Борисовых и Невских.