ЦСК ВВС начнет сезон ВХЛ выездным матчем с «Тамбовом»

Игры дерби с «Ладой» пройдут 26 октября в Самаре и 17 декабря в Тольятти. Фото: ХК «Лада».

Самарский ЦСК ВВС начнет регулярный чемпионат сезона 2020/2021 Высшей хоккейной лиги тремя выездными матчами. Серия стартует 8 сентября в Тамбове против одноименной команды, 10 сентября «летчики» сыграют с «Бураном», а 12 сентября – с «Ростовом».

Первый домашний матч в сезоне ЦСК ВВС проведет 16 сентября с «Зауральем». Домашние встречи самарцы проводят в ледовом дворце «Кристалл».

Регулярный чемпионат самарцы завершат домашней серией с «Бураном», «Тамбовом» и «Ростовом» 11, 13 и 17 февраля.

Игры дерби с «Ладой» пройдут 26 октября в Самаре и 17 декабря в Тольятти.