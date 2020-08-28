Каждый нашел свой джаз: в Тольяти состоялось открытие фестиваля "Тремоло-2020"

В Тольятти продолжается фестиваль Тремоло - 2020

В Тольятти состоялось открытие фестиваля Тремоло - 2020. Все началось с музыкального баттла "Чайковский-джаз", в котором сошлись два коллектива: квартет «STRADIВАЛЕНКИ» (Москва) и трио «ДОБРЫЙ ВЕЧЕР» (Санкт-Петербург). Слушатели смогли насладиться не только джазовыми композициями: в этот вечер со сцены звучали рок и эстрада, классика и готика.

- В этом году фестиваль поддержали Фонд президентских грантов, Российский фонд культуры и Министерства культуры Самарской области и Российской Федерации. Это серьезные организации. И это говорит о том, что фестиваль перспективен. Ему есть куда развиваться. У "Тремоло" – большое будущее! И мы надеемся еще не раз побывать на новых концертах! Для Тольятти это очень важно, – рассказал глава Тольятти Сергей Анташев.

Гостей фестиваля радуют не только музыкой. Специально для "Тремоло" Музей Актуального Реализма и художник Николай Кузнецов представили выставку современного портрета и пейзажа. Также в Тольятти впервые показали художественный проект «АРТ-манифест GOODУтро» - создатель полотен Николай Кузнецов лично пообщался с гостями и объяснил свой выбор персоналий проекта.

Заключительный вечер взрослой программы "Тремоло" пройдет 28 августа. За круглым столом ждут всех горожан, чтобы поговорить о культуре Тольятти и Самарской области - он состоится в 18.30. А в 20.00 начнется финальный концерт Тремоло - 2020. «Симфонию саундтреков» исполнят Ульяновский государственный академический симфонический оркестр «Губернаторский» (г. Ульяновск), солистка Михайловского театра, приглашенная солистка Метрополитен оперы и Большого театра Олеся Петрова (г. Санкт-Петербург), солист Самарского академического театра оперы и балета, лауреат множества Всероссийских и Международных премий Георгий Шагалов (г. Самара). За дирижерским пультом встанет художественный руководитель «Тремоло» великолепный маэстро Фабио Мастранджело.