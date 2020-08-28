Жителей Самарской области пугают ночной грозой

В Самаре ждут грозу

Синоптики предупреждают жителей Самарской области о желтом уровне опасности, который вновь установился в регионе. Все дело в том, что 28 августа вечером может измениться погода и, возможно, начнется гроза. Ожидать этого было бы сложно без такого предупреждения - сейчас на улице тепло, да и на небе нет серьезных туч. Но метеозависимые горожане с мнением синоптиков соглашаются: многие сегодня жалуются и на головные боли, и на плохое самочувствие.

Когда начнется гроза, пока непонятно, но по данным синоптиков это может произойти в ближайшие два часа. При этом опасность сохраняется и ночью, а также днем 29 августа. Вечером же в пятницу может при грозе также подняться сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду. Больше всего гроза грозит Сызрани и отдаленным районам Самарской области, в Самару и Тольятти она может так и не дойти.

В целом же синоптики считают, что погода на выходных будет умеренная. Гроза пройдет местами, скорость ветра не поднимется выше 12 метров в секунду, а температура - больше 27 градусов. В воскресенье же осадков не будет, а также будет тепло.